Tenneville : trop d’accidents et de vitesse dans les travaux sur la N.4

La nationale 4 est en chantier depuis des mois dans la longue traversée de Tenneville. Il faut prendre son mal en patience et rouler au pas. Mais trop d’usagers font fi des limitations de vitesse et de l’interdiction de dépasser.

C’est un cri d’alarme que lance le bourgmestre de Tenneville, Nicolas Charlier. En effet, les longs et importants travaux en cours dans la traversée de ce village coupé en deux par la Nationale 4 sont le théâtre d’accidents de plus en plus nombreux, surtout depuis qu’il y a eu basculement de circulation. Pourtant, rien n’a changé puisque la vitesse maximale de 50 km/h est toujours de mise et les dépassements interdits. Mais voici quelques jours, un grave accident frontal y a quand même eu lieu.

« Il semble y avoir une recrudescence de ces accidents depuis la mise en œuvre de la nouvelle phase des travaux depuis octobre », constate-t-il. C’est pourquoi le 12 novembre dernier, la commune a réuni les différents intervenants : Région wallonne, l’entreprise et son responsable de la signalisation, la police de la route et la police de la Zone Famenne-Ardenne.