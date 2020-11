Bruxelles en appelle aux citoyens

La participation citoyenne a comme but d’associer le citoyen le plus en amont possible d’un projet. Elle devrait déboucher in fine sur moins de contestations... - D.R.

Le Quartier ou « Territoire » Nord à Bruxelles est une zone pleine d’enjeux, mais qui bouge ! Ces dernières années, initiatives privées et publiques se multiplient en effet pour redynamiser ce secteur balisé par la petite ceinture, le canal, l’avenue de la Reine et la rue Royale. Pour s’assurer que les développements s’effectuent de manière cohérente, le gouvernement bruxellois a mis sur pied un groupe de pilotage dirigé par le ministre-président Rudi Vervoort et le secrétaire d’Etat Pascal Smet. Y sont notamment représentés les cabinets des ministres de la Mobilité et de l’Environnement, les administrations régionales, les communes, différentes associations, etc.

Il a également été décidé d’impliquer les citoyens, comme en témoigne la consultation publique en ligne qui est en cours jusqu’au 7 décembre et est menée par Perspective.brussels, le centre d’expertise en charge de la stratégie de développement territorial pour la Région bruxelloise.