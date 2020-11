Coronavirus: le Rallye de Spa n’aura pas lieu cette année

Le Rallye de Spa, qui devait être l’épreuve de clôture du championnat de Belgique et du championnat d’Europe (ERC), n’aura pas lieu comme prévu les 12 et 13 décembre, ont annoncé les organisateurs mercredi. «Une décision prise de commun accord avec la Bourgmestre de Spa Sophie Delettre et le Gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar après évaluation de la situation sanitaire», a précisé l’organisateur DG Sport dans son communiqué.

Initialement les 14 et 15 mars, le Rallye de Spa avait été reporté une première fois au 12 et 13 décembre. L’épreuve devait alors être la manche de clôture du championnat de Belgique de rallye mais aussi de l’ERC. Face à la crise sanitaire actuelle, les organisateurs ont donc été contraints de reporter le Rallye en 2021.