Cofinimmo achète une maison de repos à Liège

La société immobilière réglementée Cofinimmo a annoncé mardi l’acquisition de la maison de repos et de soins «La Chartreuse», à Liège, pour un montant d’environ 29 millions d’euros.

La maison de repos et de soins a une superficie d’environ 11.000 mètres carrés et a été entièrement rénovée en 2014-2015. Elle compte 150 lits et 30 résidences-services. Le site est exploité par le groupe Vulpia dans le cadre d’un bail triple net indexé, d’une durée résiduelle de 23 ans.