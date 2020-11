Coronavirus: «Pour la première fois depuis des semaines tous les indicateurs sont en baisse», annonce Yves Van Laethem

Pour la première fois depuis des semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois, tous les indicateurs sont en baisse. Et pour la première fois le nombre de décès est en baisse » s’est réjoui Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, lors du point presse de Sciensano.

Yves Van Laethem est revenu sur les chiffres des contaminations, admissions et décès pour cause de coronavirus. « Il y a une réduction de moitié des chiffres des contaminations tous les dix jours. C’est certainement un signal qu’il faut suivre dans les jours qui viennent. Ce ralentissement est observé dans toutes les provinces et dans toutes les tranches d’âges. »