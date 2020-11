Major Biden, Premier chien des Etats-Unis, du refuge à la Maison-Blanche

L’histoire a commencé ainsi : quelqu’un a abandonné six chiots bergers allemands, non sans avoir d’abord essayé de les empoisonner. Ceux-ci ont ensuite été recueillis par une organisation d’aide aux animaux à Wilmington, dans l’Etat du Delaware, le Delaware Humane Association. Heureusement, tous n’ont pas été condamnés à finir leur vie au refuge. Il y a deux ans, l’un des mâles, baptisé Major, a été adopté par la famille Biden. Jill s’occupait bénévolement des animaux et Joe est devenu le président de la plus grande puissance mondiale. Ce qui permettra bientôt à Major d’accéder aux pelouses soigneusement entretenues de la Maison-Blanche.