Unilever vise des ventes annuelles d'un milliard d'euros pour ses aliments végétaliens

Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé mercredi viser de futures ventes annuelles d'un milliard d'euros pour ses aliments d'origine végétale, les consommateurs se détournant de plus en plus de la viande et des produits laitiers.