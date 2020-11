Ligue des Nations: un arbitre belge pour le match Irlande-Bulgarie

Alors que tous les fans de football en Belgique auront les yeux rivés sur leur petit écran afin de suivre le match des Diables rouges face au Danemark dans une «finale» du groupe 2 qui peut mener notre pays au «Final Four» de la Ligue des Nations, trois Belges ne suivront avec certitude pas cette joute en direct.

Et pour cause, Lawrence Visser a été désigné pour arbitre le match entre l’Irlande et la Bulgarie ce mercredi soir dans le cadre également de la Ligue des Nations mais dans la Ligue B. Il sera assisté de deux compatriotes: Thibaud Nijssen et Rien Vanyzere.