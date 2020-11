Le Petit vélo jaune, pour remettre en selle une famille

Depuis le mois de septembre, je passe quelques heures chaque semaine avec une maman qui élève seule ses cinq filles, qui ont entre 3 et 13 ans. Aissatou (nom d’emprunt) vient de Guinée Conakry, elle était analphabète et ne parlait guère le français, mais suit des cours et progresse rapidement. Je vais chez elle pour partager un thé, emmener les filles à la plaine de jeux pour que leur maman puisse souffler, je les aide dans leurs devoirs et je soutiens Aissatou dans ses démarches administratives. Comme le ferait une voisine bienveillante », raconte Charlotte, 35 ans, bénévole pour le Petit vélo jaune, une association bruxelloise qui vient de recevoir le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté.