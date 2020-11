La Maison Source, pour casser le cercle vicieux

C’est une très jolie villa ancienne, située à Barvaux. Avec une cuisine, un salon, des chambres. Personne n’y vit en permanence, mais les jeunes parents pour qui la vie est plus compliquée peuvent en pousser la porte et y passer la journée, avec leurs petits. Et poser toutes les questions : « Comment fait-on de la soupe ? Et un gâteau d’anniversaire ? » « A quoi ça sert, un livre, pour un enfant qui ne sait pas encore lire ? »

L’équipe de la Maison Source est là pour les écouter, les rassurer, les conseiller. Un travail au long cours : les parents y viennent chaque semaine, pendant plusieurs années s’ils en ressentent le besoin.