Sortie du nucléaire en 2025: Engie Electrabel rappelle opérer «dans le respect strict de la loi»

Engie Electrabel a confirmé mercredi préparer la mise à l’arrêt et le démantèlement des unités nucléaires de Doel 3 et Tihange 2. En ce qui concerne Tihange 3 et Doel 4, une décision de principe quant à une éventuelle prolongation doit intervenir au plus tard fin 2020, et non en 2021, martèle l’entreprise, en réaction à des articles de presse annonçant qu’elle a décidé d’arrêter ses investissements liés à la prolongation du nucléaire. Engie souligne, dans un communiqué de presse, opérer dans le respect strict de la loi.

L’accord de gouvernement fédéral a confirmé, en septembre dernier, la sortie totale du nucléaire en Belgique pour 2025. Si, fin 2021, des incertitudes concernant la sécurité d’approvisionnement du pays subsistent, les unités de Tihange 3 et Doel 4, les plus récentes, pourraient toutefois être prolongées.