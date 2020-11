«Les femmes sont des individus sauvages»

entretien

Liv Maria, c’est son prénom. Sa mère est bretonne, son père est norvégien. Ils vivent sur une île, en Bretagne. A 17 ans, elle est sexuellement agressée. Et la mère l’envoie à Berlin, chez la sœur du père. Elle y suit des cours d’anglais. Elle y rencontre Fergus, son professeur, bien plus âgé qu’elle. C’est l’amour fou. Le cœur et le sexe, qu’elle découvre. Mais Fergus est marié, il rentre chez lui, elle n’a plus jamais de nouvelle. Cette histoire la poursuivra toute sa vie. Elle retourne sur son île, voyage, gagne le Chili, vit avec un restaurateur, le quitte, rencontre Flynn, l’épouse, gagne l’Irlande avec lui, fait deux enfants. Liv Maria est une femme libre. Du moins elle le croit, elle le veut. Mais elle porte en elle un secret, qu’elle ne peut dévoiler à personne. Et qui pèsera lourd sur son destin.