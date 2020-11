Ménage et surmenage à l’américaine

Quel est l’envers, quel est l’endroit ? On ne sait plus, dans les faits, de quels Etats-Unis d’Amérique il est question, qu’on a vus, à l’occasion de l’élection de Joe Biden à la présidence, divisés, marqués par de multiples lignes de fracture, entre les riches et les pauvres notamment. Tandis qu’Obama publie ses Mémoires, qui retracent ses premières années à la tête de la première puissance mondiale, c’est une autre vision du monde qu’il nous est donné de voir dans Maid, de Stephanie Land. Pas forcément l’envers du décor, mais un regard sur l’Amérique comme on en a rarement à lire : celui d’une jeune mère célibataire, pauvre, sans qualification, qui trouve un maigre salut en travaillant comme femme de ménage… Rien de fictif là-dedans : c’est son parcours que relate l’autrice, celui d’une héroïne comme il en existe des millions aux States, invisibles, parce qu’on s’évertue à ne pas les voir ou à ne pas les montrer.