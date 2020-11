Parlement: le salut nazi dans le viseur d’un nouveau texte de loi

Les députés André Flahaut, Ahmed Laaouej (PS) et Philippe Goffin (MR) déposent ce jeudi au Parlement une proposition de loi visant à réprimer « tout acte effectué en lien avec le nazisme et idéologies apparentées ». Un texte possiblement lourd de conséquences.

L’idée de poursuivre et de sanctionner en Justice le salut nazi (en fait le salut fasciste mussolinien, adopté ensuite par le parti national-socialiste en Allemagne) a germé sur fond de polémiques ayant trait à l’affaire Chovanec, du nom de ce ressortissant slovaque arrêté à l’aéroport de Charleroi en février 2018, décédé quelques jours plus tard, cela alors que des images de videosurveillance, diffusées par les médias en août dernier, avaient donné à voir une intervention policière entre tumultueuse et musclée, et, dans le lot, un bras tendu de la part d’une agent – qui niera avoir jamais voulu exécuter là un geste caractérisé politiquement.