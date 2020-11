Coronavirus - Face au Covid-19, les entreprises belges un peu plus attentistes que la moyenne (étude)

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus chamboule le monde économique, poussant les entreprises à s'adapter à de nouvelles manières de consommer. Face au Covid-19, les entreprises belges se révèlent plus prudentes et attentistes en termes d'innovation, de stratégie et de marketing, selon une enquête internationale du bureau d'études Kantar, publiée mercredi.