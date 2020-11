Après une longue période sans compétition, l’Excel Mouscron reprend

Sur la touche depuis le 18 octobre dernier et une défaite contre Eupen, l’Excel retrouvera le chemin de la compétition dimanche, à Genk, pour la première de Jorge Simao. L’entraîneur portugais n’oubliera pas de sitôt son début de parcours au Canonnier, marqué par l’épidémie de coronavirus qui a décimé son vestiaire et précipité le report de trois rencontres. Retour sur le chaos mouscronnois.

Après avoir connu son pire départ en championnat (trois partages en neuf rencontres), Mouscron a bu le calice jusqu’à la lie cet automne. Pourtant épargnés jusque-là par le Covid-19 - seul Fabrice Olinga avait contracté la maladie durant l’été - les Hurlus ont subi une véritable hécatombe et ce, à tous les niveaux. Le vendredi 18 octobre dernier, en conférence de presse d’avant-match, Fernando Da Cruz, alors entraîneur en place, fait savoir que Benjamin Van Durmen est incertain pour le match prévu contre Eupen, 48 heures plus tard. Le médian ressent une gêne à la hanche. Son forfait sera finalement acté le lendemain, non pas à cause de son pépin physique, mais parce qu’il est positif au coronavirus, au même titre qu’Alexandre Ippolito et Loris Henry, deux U21. Asymptomatique, Benjamin Van Durmen s’est entraîné à deux reprises avec le groupe, entre son test PCR (prélèvement nasal) et le résultat qui s’ensuit. Un court laps de temps qui aura permis au coronavirus de s’attaquer à l’ensemble du club.