Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter, sous le charme de Romelu Lukaku: «Il peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde»

Romelu Lukaku ne cesse d’impressionner. Que ce soit sous la vareuse des Diables rouges ou même avec l’Inter Milan. Depuis son arrivée en 2019 en Serie, l’attaquant belge empile les buts. Et repousse encore plus loin les frontières de ses possibilités. Cette saison, l’ancien joueur d’Anderlecht en est à huit matches pour 7 réalisations avec le club milanais. Un rendement qui satisfait Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter, qui avait fait des pieds et des mains pour l’attirer en provenance de Manchester United. « Romelu est un joueur incroyable qui dispose d’une importante marge d’amélioration », a expliqué le technicien italien dans les colonnes du Telegraph, le quotidien britannique. « En une année à l’Inter, il s’est énormément amélioré car il a envie d’apprendre. Il peut continuer à s’améliorer pour devenir l’un des meilleurs attaquants au monde. »