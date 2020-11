Coronavirus: un premier vaccin en vue à l’efficacité remarquable

C’est la première fois qu’un groupe pharmaceutique franchit cette étape dans le développement d’un vaccin covid. Huit mois après s’être lancé dans l’aventure, le duo Pfizer (USA) – BioNtech (Allemagne) a publié dans un communiqué des résultats complets de phase 3 sur l’efficacité de son candidat vaccin. Et ceux-ci sont encore meilleurs que ceux – partiels – dévoilés le 9 novembre. Le taux d’efficacité n’est plus de 90 % mais de 95 %. Soit un chiffre très proche de celui-ci obtenu – sur base de résultats partiels – par Moderna (94,5 %), une autre firme avec qui Pfizer et BioNTech font la course en tête. Ce n’est pas un hasard : les trois sociétés ont recours à la même plateforme technologique basée sur l’ARN messager.