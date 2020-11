Mamadou Fall (SC Charleroi): «Je devrais être à huit ou neuf buts marqués»

Depuis plusieurs mois, Mamadou Fall est petit à petit rentré dans une nouvelle dimension avec le Sporting. Certes, il est le premier à reconnaître qu’il devrait être plus efficace face au but adverse, mais il n’en est pas moins un pion essentiel des Zèbres de Karim Belhocine. Devenu incontournable chez le coleader de D1A, Mamadou Fall rêve de découvrir la sélection sénégalaise.

C’est le pas sûr et déterminé que Mamadou Fall s’est présenté à nous ce mercredi dans la salle de presse d’un stade du Pays de Charleroi qui n’est plus fréquenté que par quelques âmes en cette période de crise sanitaire. Et si le masque cachait une bonne partie de son visage, c’est avec un large sourire que le sympathique Sénégalais de 28 ans est revenu avec nous sur ses rêves de grandeur, qu’ils s’écrivent avec les Zèbres hennuyers ou les Lions ouest-africains.

Si on vous avait dit avant le début de saison que mi-novembre, vous seriez seuls en tête aux points perdus, vous ne l’auriez probablement pas cru. Comment analysez-vous ce début de campagne ?