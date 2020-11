Jean Stéphenne: «Le vaccin de Curevac sera produit en partie en Belgique»

Où en est Curevac dans le développement de son vaccin ?

Nous sommes trois à quatre mois en retard par rapport à Moderna et BioNTech (les deux autres producteurs de vaccins à ARN messager). On ne pourra pas le combler. Néanmoins les connaissances que Moderna et BioNTech génèrent nous aident à faire en sorte que l’étude clinique que nous menons actuellement soit réalisée suivant les meilleurs paramètres possibles. Le fait qu’ils réussissent plutôt bien renforce la technologie mRNA (ARN messager) dont on disait en mars dernier qu’elle n’avait jamais été utilisée pour les vaccins, qu’elle était dangereuse, qu’elle n’allait pas réussir… La preuve est maintenant faite que cette technologie fonctionne.