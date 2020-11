Brussels Airport active sa chaîne du froid contre le covid

Pour garantir la conservation des futurs vaccins, l’aéroport compte sur ses entrepôts réfrigérés et son expérience des transports sur glace sèche.

Assurer la chaîne de froid sera un des défis majeurs de la distribution des vaccins pour lutter contre le Covid-19. Petites, légères mais en grand nombre, les doses de ces vaccins sont aussi souvent « thermosensibles » et doivent être conservées au frais, voire au grand froid (celles de Pfizer réclament d’être maintenues à -80º), pour sauvegarder leur efficacité avant injection. Il faut donc des chambres (très) froides, du packaging particulier et des solutions pour éviter la moindre rupture dans la chaîne froide entre le lieu de production et le centre de vaccination.