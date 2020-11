«Tintin en Amérique»: «Le pari de l’interprétation du réel»

Les artistes belges Michel Barreau et Nadège Rombaux ont mis en couleur les 120 planches de l’aventure originale de « Tintin en Amérique », telle qu’elle était parue, en 1932, aux Editions du Petit Vingtième.

Entretien

L es aventures de Tintin reporter du Petit Vingtième en Amérique » : c’est sous ce titre qu’Hergé avait publié, à 5.400 exemplaires, la première édition en noir et banc de Tintin en Amérique . Quatorze ans plus tard, l’auteur redessinera cet album en 62 pages pour le rééditer en couleur à la demande de Casterman. En 2020, Moulinsart a confié à Michel Barreau et Nadège Rombaux la tâche de moderniser l’édition originale de 1932, en colorisant les planches sans retoucher le dessin d’Hergé. Michel Barreau nous confie les petits secrets de cette nouvelle adaptation.