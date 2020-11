ENTRETIEN

A veille du congé de Toussaint, la situation des écoles fondamentales tenait en deux chiffres : 26,3 % et 38,7 %. Le premier correspondait au nombre d’enseignants, fifty-fifty, en maladie ou en quarantaine. Le second au nombre d’écoles qui comptaient au moins une classe fermée pour cause de maladie dans le monde enseignant. Le tout fixé le 27 octobre dans les écoles fondamentales du Segec.