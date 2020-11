Diables rouges: l’inévitable Romelu Lukaku plante un doublé face au Danemark (vidéos)

La Belgique et le Danemark se neutralisaient à la mi-temps de leur match de Nations League ce mercredi à Louvain. Un résultat suffisant pour qualifier les Diables rouges pour le Final Four, mais l’objectif affiché était clairement de décrocher la victoire et Romelu Lukaku l’a bien compris.

À l’approche de l’heure de jeu, l’attaquant belge a redonné l’avantage aux Diables rouges. Sur un coup franc joué très rapidement par Youri Tielemans, Kevin De Bruyne décale pour Lukaku. Ce dernier se présente face à Kasper Schmeichel, tire et voit sa frappe déviée. Le ballon finit un peu chanceusement au fond des filets, malgré une tentative désespérée d’un défenseur danois de dégager sur la ligne.

Une dizaine de minutes plus tard, Lukaku fait une nouvelle fois trembler les filets adverses. Un centre parfaitement donné par Thorgan Hazard trouve la tête du joueur de l’Inter qui propulse le cuir dans la cage pour porter le score à 3-1.