Les adversaires des Diables rouges, les gains, le calendrier: tout ce qu’il faut savoir sur le Final Four de la Nations League

La Nations League a rendu ses derniers verdicts ce mercredi soir. La Belgique et l’Italie ont composté leur ticket pour le Final Four, qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce « mini-tournoi » au bout duquel un trophée sera remis. Ni plus, ni moins.

Quelles sont les équipes ?

La Final Four réunit les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A. À savoir l’Italie (4 Mondiaux et 1 Euro), la Belgique, la France (2 Mondiaux et 2 Euros) et l’Espagne (1 Mondial et 3 Euros). Un tirage au sort sera effectué le 3 décembre afin de déterminer les rencontres des demi-finales.