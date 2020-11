Wall Street termine en baisse, ébranlée par la fermeture des écoles à New York

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi après un retournement de tendance lorsque la ville de New York a annoncé la fermeture prochaine de ses écoles à cause de la résurgence du Covid-19. L'indice vedette DJIA a baissé de 1,16% à 29.438,42 points et l'indice élargi S&P 500 de 1,16% également à 3.567,79 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,82% à 11.801,60 points.