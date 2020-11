ATP Finals: Daniil Medvedev domine Novak Djokovic et rejoint les demies

Le numéro 1 Novak Djokovic a été battu 6-3 et 6-3 par Daniil Medvedev (ATP 4), en à peine 1h21 de jeu, mercredi soir à Londres dans son 2e match du groupe « Tokyo 1970 » des ATP Finals.

Le Russe de 24 ans, qui avait battu Alexander Zverev (ATP 7) dans son premier match, compte désormais deux victoires et est assuré de jouer les demi-finales. Il jouera son dernier match dans ce round robin vendredi contre l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 9), d’ores et déjà éliminé.

Medvedev a réussi le break dans le 7e jeu du premier set (4-3) mais Djokovic avait déjà dû sauver de deux balles de break dès le 3e jeu. Mené au score, le Serbe fut incapable de réagir (5-3) et perdait son jeu de service suivant et le set 6-3. Le Russe alignait un total de 7 jeux consécutifs pour filer à 3-0 à l’entame du 2e set. Il n’a plus ensuite été inquiété.