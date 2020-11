Diables rouges: Romelu Lukaku a sonné la révolte contre le Danemark

Pendant 40 minutes, face au Danemark, on a cru revivre le cauchemar de Lucerne. Entre l’égalisation danoise et le 2-1 salvateur de Romelu Lukaku. Ensuite, la Belgique a retrouvé son football et s’est qualifiée pour le «Final Four» où elle retrouvera la France, l’Espagne et l’Italie.