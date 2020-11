Nations League: l’Italie rejoint le Final Four, l’Angleterre déroule face à l’Islande (vidéos)

Dans l’autre match sans enjeu du groupe 2, celui des Belges, l’Angleterre a pris la mesure de l’Islande (4-0), réduite à dix suite à l’exclusion de Birkir Saevarsson (54e). Par contre, l’Italie a arraché le quatrième ticket pour les demi-finales en battant 0-2 la Bosnie Herzégovine avec Gojko Cimirot (Standard) et Smail Prevljak (Eupen). Dans l’autre match du groupe 1, la Pologne s’est inclinée 1-2 face aux Pays-Bas. Le tirage au sort des demies aura lieu le 3 décembre.

Declan Rice (20e) et Mason Mount (24e) ont lancé les Anglais sur la voie d’un succès pour le prestige puisque ce match n’avait plus d’incidence pour la première place et que les Islandais étaient assurés de descendre. Après l’exclusion de Saevarsson, les Anglais n’ont éprouvé plus aucune difficulté et Phil Foden a signé un doublé (80e, 84e).

Au classement, la Belgique (15 points) devance le Danemark et l’Angleterre (10 points) et l’Islande bonne dernière avec 0 point.