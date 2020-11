Thorgan Hazard après la victoire des Diables rouges: «Romelu Lukaku a encore montré qu’il est un grand attaquant»

Longtemps approximatif et maladroit sur son flanc droit, Thorgan Hazard, plutôt habitué à jouer à gauche, a embelli sa prestation par un superbe assist pour Romelu Lukaku. Le numéro 9 des Diables a beaucoup parlé au Brainois à la pause, ce qui semble avoir porté ses fruits. « Il m’a juste dit de prendre mon temps sur mes centres, d’attendre de le voir dans le « box » pour que je lui mette. Ce fut le cas sur le but. Romelu a encore montré que c’est un grand attaquant. Il lui en faut peu pour marquer. » Questionné sur sa position sur le terrain et ses quarante-cinq premières minutes, le frère d’Eden a botté en touche. « Jouer à gauche ou à droite, c’est pareil pour moi. Tant que je joue. Depuis deux ans, j’ai la chance d’avoir beaucoup de minutes, c’est bon pour moi. »