Romelu Lukaku: «On a appris à gagner différemment»

Romelu, on a vu et surtout entendu que vous étiez le vrai leader de cette équipe. Par vos buts, bien sûr, mais aussi par votre mentalité qui consiste à ne pas snober cette compétition qui, pour certains, s’apparente avant tout à du business…

Je suis un gagnant et j’essaie toujours de remporter mes matchs, ou de faire gagner l’équipe. Peu importe le contexte ! Je l’ai encore fait aujourd’hui, notamment à la mi-temps où j’ai rappelé à tout le monde qu’on n’était pas bien dans notre match, qu’on pouvait et devait faire mieux. La Ligue des Nations nous fait parfois râler parce que ce sont des matchs en plus dans un calendrier déjà chargé et on voit qu’il y a beaucoup de blessés au sein des différentes sélections mais il faut changer nos mentalités, toujours prendre chaque match avec sérieux ce qu’on fait de plus en plus.