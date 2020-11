Coronavirus: l’armée déjà débordée par la demande, «toutes les capacitées sont utilisées»

L’armée n’arrive plus à suivre.

Les médecins de l’armée, les ambulanciers et même les hélicoptères de l’armée ont déjà plongé dans la lutte contre le coronavirus. Mais maintenant, l’armée ne peut plus suivre : « Toutes les capacités ont été utilisées », déclarent ce jeudi le Standaard, le Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen.

Le 23 octobre, la ministre de la défense Ludivine Dedonder a demandé à l’armée d’utiliser tous les moyens disponibles contre la propagation du coronavirus. Personnel médical et paramédical, ambulanciers : ceux qui n’étaient pas en mission devaient aider. Tentes, ambulances et conteneurs : ce qui n’était pas à l’étranger a été déployé.