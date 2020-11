Météo: du vent, des nuages et de la pluie

Le temps sera automnal ce jeudi, avec du vent, des nuages et de la pluie, selon les prévisions de l’Institut royal météorolgique (IRM). Les rafales iront jusqu’à 65 km/h et les maxima oscilleront entre 6 et 11 degrés.

Jeudi, le temps sera venteux et partiellement à très nuageux avec des périodes de pluies ou des averses, parfois ponctuées d’un coup de tonnerre principalement dans l’ouest. Ces précipitations seront plus régulières et marquées l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort dans l’intérieur. Les rafales pourront atteindre les 65 km/h à la mer et sur les crêtes ardennaises ; ailleurs jusqu’à 55 km/h.