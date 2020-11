Le sacré «Trip» de Lambchop

On retrouve ici le style unique du sorcier planant qui, depuis bientôt 25 ans, livre de longues plages intérieures aux accents nocturnes.

Kurt Wagner nous revient de son antre de Nashville, Tennessee, avec un album de reprises choisies par chaque membre du groupe, comme le Reservations de Wilco porté à treize minutes. Au travers de Stevie Wonder ou des Supremes, on retrouve ici le style unique du sorcier planant qui, depuis bientôt 25 ans, livre de longues plages (deux ici dépassent les six minutes) intérieures aux accents nocturnes. Le trip que nous propose Kurt a la saveur d’une rose fraîche dont le parfum enivrant nous aide à supporter tous les maux actuels.

Label City Slang-Konkurrent.

