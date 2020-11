La Belgique s’est qualifiée pour le Final Four de la Nations League après sa victoire face au Danemark.

Après une belle victoire et une qualification pour le Final Four de la Nations League, les Diables rouges ont voulu fêter tout cela dans le bus du retour. Dans un live Instagram, Jan Vertonghen a montré que l’ambiance était au rendez-vous avec un morceau de l’artiste flamand, Will Tura.

En plus de chanter, les Diables ont célébré avec des packs de bières. Une soirée arrosée en perspective.