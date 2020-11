Ahold Delhaize reprend le magasin en ligne américain FreshDirect

Ahold Delhaize, maison mère de Delhaize, Albert Heijn et Bol.com, qui détient également quelques supermarchés aux Etats-Unis, reprend le magasin en ligne américain FreshDirect. Cette entreprise qui a son siège à New York, vend des produits d'alimentation frais et transformés en provenance d'agriculteurs locaux. Elle livre les clients à domicile. La chaîne est présente dans sept Etat américains.