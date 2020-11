La chronique «Vous avez de ces mots: «{Click & Collect}: peut-on mieux dire?

Ce deuxième confinement est l’occasion de nous poser des questions sur notre mode de vie au temps du coronavirus. Par exemple, au sujet de nos habitudes de consommation : ne voilà-t-il pas que nous discutons à l’envi de ce qui distingue les commerces essentiels et ceux qui ne le seraient pas !

Pour les commerces catalogués comme « non essentiels », l’adage « Primum vivere deinde philosophari » l’emporte sur toute autre considération. En temps de crise, l’innovation est de mise et elle prend la forme du « click & collect ». Du quoi ? s’étrangle un lecteur allergique à cette appellation cliquetante venue du (mauvais) côté du Channel. Keep it chill, bro ! Ce billet va remettre les pendules à l’heure de Panam.