Eminem, un auteur inspirant pour Zwangere Guy

Gorik vit véritablement pour la musique. Son inspiration, il la trouve dans la vie en général (la sienne en particulier) et dit ce qu’il pense dans ses textes. Qui l’a inspiré avant qu’il ne prenne la plume ? Il cite en vrac Rage Against The Machine, Starflam, Tupac Shakur, Eminem ou A Tribe Called Quest. Voici quelques morceaux choisis.

Eminem : « Lose yourself »

« Look, if you had one shot, or one opportunity/To seize everything you ever wanted, in one moment/Would you capture it, or just let it slip ? »

Rage Against The Machine : « Killing in the name »

« Fuck you, I won’t do what you tell me ! »