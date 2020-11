Amin Maalouf: «Nous sommes déjà loin dans le processus d’autodestruction»

Dans cette maison calme du quartier de l’Etoile à Paris habite, entouré de tableaux reposants et de livres qui narrent combats et idées, un homme paisible que la vie et l’observation qu’il en fait ont transformé, comme dans le célèbre roman d’Albert Camus, en homme révolté. C’est Amin Maalouf, français d’adoption (il est né à Beyrouth, en 1948), académicien de la langue de son pays d’accueil, auteur d’œuvres célèbres telles que Léon l’Africain ou Origines , son voyage à travers le monde sur les traces de ses ancêtres.