Foire agricole de Libramont - Un rendez-vous professionnel en ligne en attendant le retour de la Foire cet été

La Foire de Libramont organise les 3 et 4 décembre prochains un sommet en ligne destiné aux professionnels et étudiants du secteur. L'objectif sera de discuter de l'agriculture du futur, et particulièrement de la place que pourra y occuper le numérique, dans les cultures mais aussi dans les élevages. Les organisateurs restent confiants sur le retour du grand rendez-vous de l'été, qu'ils imaginent quelque peu réinventé pour se plier aux contraintes sanitaires qui seront toujours d'actualité en 2021.