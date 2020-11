ATP Finals: Rafael Nadal doit battre Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre, pour continuer sa quête

Ce jeudi soir, l’O2 Arena de Londres s’offrira une petite finale puisque seul le vainqueur du duel entre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas poursuivra l’aventure. Soit un face-à-face entre celui qui voudrait tant décrocher enfin la timbale au Masters et celui qui n’est rien de moins que l’étonnant tenant du titre.

Un choc de générations aussi puisque l’Espagnol, à 34 ans, a la plus belle partie de sa carrière derrière lui alors que le Grec n’affiche toujours que 22 printemps et plein d’espoirs! Lors des six confrontations précédentes, Nadal n’a mordu qu’une seule fois la poussière face à Tsitsipas (demi-finale sur la terre battue de Madrid 2019), mais la vraie référence, c’est ce match de poule, au Masters ATP de l’an dernier, que «Rafa» avait emporté de justesse (6-7, 6-4, 7-5), ce qui n’avait pas empêché sa victime d’aller jusqu’au bout de l’épreuve!