Thibaut Courtois coupable d’une bourde avec les Diables rouges: «Je connais Eden, il va sûrement chambrer au Real Madrid»

Si les Diables rouges ont assuré leur qualification pour le Final Four de la Nations League, l’une des images de la soirée restera la boulette de Thibaut Courtois. En étant à la réception d’un ballon de Nacer Chadli, le gardien belge a manqué son contrôle et le cuir a terminé sa course au fond des filets. Une action qui risque de faire le tour du monde, malheureusement pour l’ancien dernier rempart de Chelsea.

Après la rencontre, Thorgan Hazard est revenu sur cette bévue. « Je connais Eden, il va sûrement le chambrer dans le vestiaire du Real Madrid. Ce n’est pas cool pour lui, mais heureusement, la victoire est au bout. Si on avait perdu là-dessus… »