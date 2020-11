Décès à 90 ans du comédien Michel Robin des suites du coronavirus

Le comédien Michel Robin, connu pour ses seconds rôles attachants au théâtre comme au cinéma et ancien sociétaire de la Comédie-Française, est décédé à l’âge de 90 ans des suites du Covid-19, a annoncé jeudi « la Maison de Molière » dans un communiqué.

« Cette époque nous éprouve cruellement et nous la haïrons de nous priver soudainement des plus fragiles et des meilleurs d’entre nous », a réagi Eric Ruf, administrateur général du Français, rappelant la « tendresse » et « l’humour dévastateur » du comédien décédé mercredi.

Il a incarné des vieillards à la douceur inquiète, notamment dans « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », « Un long dimanche de fiançailles ».

« Je ne comprends pas pourquoi on me distribue toujours à contre-emploi dans ces rôles de vieux larbins alors que je suis fait pour jouer le Cid ! », plaisantait-il en 2003 dans Le Monde.