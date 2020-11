D1A: Standard-Eupen, Beerschot-Anderlecht et Charleroi-Gand au menu du week-end

Le championnat de Belgique reprend ses droits ce week-end après deux semaines d’interruption dues à la trêve internationale. La 13e journée de Jupiler Pro League débutera samedi par Standard – Eupen et se terminera lundi par OHL – Saint-Trond.

Le Standard recevra Eupen samedi (16h15) avec l’espoir de renouer avec la victoire, un mot rarement entendu en bord de Meuse cet automne. Les Rouches, qui seront privés de Mehdi Carcela, testé positif au coronavirus jeudi, n’ont en effet gagné qu’un de leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, le 1er novembre contre Ostende. Largué en Europa League avec un 0/9, le Standard, qui était allé prendre un point à l’Antwerp avant la trêve internationale, reste par contre dans la course en championnat, à une longueur du duo de tête formé par le FC Bruges et Charleroi.