Les poches des Livres du Soir

1913 ***

Florian Illies

L’histoire présentée comme un récit choral, presque un roman. Ce livre traverse en douze chapitres les mois de l’année 1913, de la première seconde où un certain Louis Armstrong salue l’an neuf avec un revolver volé – ce qui lui vaudra la maison de correction – jusqu’aux écrits les plus sombres de Rainer Maria Rilke aux derniers jours de décembre. Entre les deux, un festival de petits faits et grandes rencontres qui font vivre sous nos yeux Freud et Jung, Auguste Rodin, l’archiduc François-Ferdinand, Marcel Duchamp et Max Weber, Thomas Mann, Franz Kafka et Gustave Klimt, ainsi qu’un peintre dénommé Adolf Hitler qui croise Joseph Staline. L’année était riche, l’exercice est bondissant. Une seule réserve, la traduction heurtée de l’allemand au français. Voilà un livre de chevet parfois drôle, toujours passionnant.