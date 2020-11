Dans LéNA cette semaine: Ugur Sahin et Stéphane Bancel, deux sauveurs potentiels de l’humanité

La course au vaccin contre le coronavirus fait rage. Mais il ne s’agit « en aucun cas d’une course entre entreprises concurrentes », souligne Ugur Sahin, responsable et cofondateur de BioNTech, à Mayence, « mais uniquement d’une course de l’humanité contre le virus ». Un « projet pour l’humanité », c’est déjà en ces termes qu’au printemps, Ugur Sahin avait évoqué sa recherche d’un vaccin. Aujourd’hui, avec sa femme et collègue Özlem Türeci, ce fils d’immigrés turcs fait partie des cent Allemands les plus riches. « Ce ne sont pas les cours de la bourse qui nous motivent, mais ce que nous pouvons influencer par notre travail », tempère-t-il.