Les Racines élémentaires de Zwangere Guy: «J’ai eu plein de pères et de mères, et «la chance» de grandir dans cinq familles différentes.»

ENTRETIEN

Zwangere Guy ! En français : Guy enceinte. Bienvenue dans le monde surréaliste du rap belge chanté en néerlandais, mais aussi et surtout dans un Bruxelles dévoilé, sublimé, exposé comme jamais par ce groupe d’artistes bruts et puissants, Zwangere Guy, Damso et Romeo Elvis, nés de cette ville patchwork et aujourd’hui reconnus hors de nos frontières. Notre Bruxellois publie cet automne son troisième album en deux ans, son nouveau BRUTXXL reprenant son précédent BRUTAL paru en décembre 2019.

Je ne serais pas ce que je suis devenu si…