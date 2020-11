Calendrier chargé pour les Diables rouges en 2021: au moins 15 matchs au programme

L’Euro, les qualifications pour le Mondial 2022 ainsi que le Final Four de la Nations League seront entre autres au programme.

Après une année 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus, les Diables Rouges peuvent s’attendre à une année 2021 plus chargée. Avec l’Euro, les qualifications pour la Coupe du monde 2022, le Final Four de la Nations League et les matchs amicaux, les troupes de Roberto Martinez peuvent s’attendre à disputer au moins quinze rencontres l’année prochaine.

La Belgique a assuré sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations après sa victoire 4-2 face au Danemark mercredi. Le Final Four, dont le tirage au sort se déroulera le 3 décembre, aura lieu du 6 au 10 octobre 2021. Les autres nations qualifiées sont la France, l’Espagne et l’Italie.

La première demi-finale aura lieu le 6 octobre 2021, la seconde le lendemain. Le match pour la 3e place et la finale sont programmés le 10 octobre 2021.