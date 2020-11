Achetez, lisez, empruntez, prêtez du belge

« Parlez-vous le belge ? » Le slogan avait fait fureur au Salon du livre de Genève où la Fédération Wallonie-Bruxelles était l’invitée d’honneur en 2019. Du coup, on l’a repris pour porter une grande campagne de promotion du livre belge. « Ces dernières semaines, l’accès aux livres a été reconnu comme essentiel et tant les librairies que les bibliothèques sont restées ouvertes. Cela ne gomme malheureusement pas les conséquences du premier confinement et de ses effets retards sur de nombreux projets littéraires. Derrière chaque livre, se cache une autrice ou un auteur, une illustratrice ou un illustrateur, mais également tous les maillons d’une chaîne comprenant les éditeurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothécaires… C’est l’ensemble de cette chaîne qui a été touché et que nous souhaitons aujourd’hui soutenir via la campagne de promotion “Lisez-vous le belge ?” », dit la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.