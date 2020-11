Peu importe le flocon, pourvu qu’on ait l’ivresse

Les hommes et femmes en quête d’énigme incommensurable ont souvent tendance à lever les yeux vers les étoiles. Peu ont le réflexe de faire le contraire, et baisser les yeux vers un flocon de neige, ce qui, pourtant, a le don de provoquer le même émerveillement. Pensez donc que ce cristal de neige débute par un petit grain de poussière qui se balade dans l’atmosphère et tombe sur de la vapeur d’eau avant de se transformer en un agrégat de cristaux de glace, chacun environ 10 millions de fois plus petit que lui. Le célèbre astronome Johannes Kepler a étudié la géométrie fascinante du flocon de neige dans L’Étrenne ou la neige sexangulaire, ouvrage de 1611 qui inspire aujourd’hui Le Flocon, album inouï de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard.